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Боксер Харциз готов бить россиян на Олимпиаде

12 декабря 2023 23:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Боксер Харциз готов бить россиян на Олимпиаде
Ярослав Харциз побеждает Артема Айвазиди
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде вызвало негодование среди украинских спортсменов. Но, кроме мыслей о необходимости бойкота, появляются комментарии о необходимости победить оккупантов даже в ринге.

Об этом заявил участник Олимпийских игр-2022 Ярослав Харциз в интервью NV, передает Новини.LIVE.

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"По настроению, не хотелось бы ехать, если принять во внимание всю ситуацию военную. Но если взять спортивный дух и когда ты все время готовишься к Олимпиаде, не поехать на такое соревнование из-за людей, которые творят горе, то это тоже неправильно. В такой ситуации просто нужно ехать и бить их. Какое-то двойное ощущение", — говорит боксер.

Террористы не должны участвовать в большом спорте

По словам Харциза, все к этому шло. Россия продолжает терроризировать нас или проявлять агрессию, а с них постепенно начинают снимать санкции.

"Их допускают к соревнованиям — а мы снова это терпим. Трудно что-то комментировать. Мне бы хотелось поехать туда и показать, что мы лучше. Но очень спорно выходить с ними на один ринг и находиться с ними на одном соревновании, зная, что их страна убивает наших людей, детей, мирных жителей. Не хочется, чтобы они участвовали в соревновании. Террористы не должны участвовать в большом спорте", — уверен Ярослав.

Добавим, что в прошлую субботу Ярослав Харциз одержал блестящую победу над Артемом Айвазиди в рамках большого вечера бокса от Top Boxing Generation.

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