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Бондар назвав проблему Шахтаря наприкінці сезону

3 травня 2024 11:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бондар назвав проблему Шахтаря наприкінці сезону
Валерій Бондар перед матчем УПЛ. Фото: instagram.com/valeriybondar_44/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Центральний захисник донецького "Шахтаря" Валерій Бондар поділився думкою про проблему, з якою зіткнулася команда в останньому матчі. Футболіст зізнався, що "гірникам" було важко у матчі з "Чорноморцем".

Бондар пояснив, яких зусиль "Шахтарю" коштувала перемога над одеситами, повідомляє Sport Arena.

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"Шахтар" обіграв у Києві "Чорноморець" із рахунком 4:1. Проте Валерій Бондар наголосив на силі суперника. Захисник "гірників" похвалив одеситів і заявив, що у цій команді є футболісти, які грають у швидкий, комбінаційний футбол.

Валерій Бондар
Валерій Бондар вітає Данила Сікана. Фото: instagram.com/valeriybondar_44/

Бондар розкритикував УПЛ

Захисник донецької команди зазначив, що футболістам було дуже некомфортно грати у цьому поєдинку. Матч розпочався о 13:00, коли на вулицях столиці панувала спека. Футболісти обох команд буквально знесилили до кінця протистояння.

"Я розумію, що у нас у країні війна, і не завжди легко. Однак і про футболістів треба думати. За такого сонця важко грати", — розповів Бондар.

Валерій Бондар та Даша Савіна
Валерій Бондар та його дружина Даша Савіна. Фото: instagram.com/valeriybondar_44/

Наступним суперником "Шахтар" знову стане "Чорноморець", команди зустрінуться у неділю о 18:00.

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спорт
футбол
ФК Шахтар
УПЛ
Валерій Бондар

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