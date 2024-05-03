Бондарь назвал проблему Шахтера в конце сезона

Валерий Бондарь перед матчем УПЛ. Фото: instagram.com/valeriybondar_44/

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь поделился мнением о проблеме, с которыми команда столкнулась в последнем матче. Футболист признался, что "горнякам" было тяжело в матче с "Черноморцем".

Бондарь объяснил, каких усилий "Шахтеру" стоила победа над одесситами, сообщает Sport Arena.

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"Шахтер" обыграл в Киеве "Черноморец" со счетом 4:1. Однако Валерий Бондарь отметил силу соперника. Защитник "горняков" похвалил одесситов и заявил, что в этой команде есть футболисты, которые играют в быстрый, комбинационный футбол.

Валерий Бондарь поздравляет Даниила Сикана. Фото: instagram.com/valeriybondar_44/

Бондарь раскритиковал УПЛ

Защитник донецкой команды отметил, что футболистам было очень некомфортно играть в этом поединке. Матч начался в 13:00, когда на улицах столицы царила жара. Футболисты обеих команд буквально обессилили к концу противостояния.

"Я понимаю, что у нас в стране война, и не всегда легко. Однако и о футболистах нужно думать. При таком солнце тяжело играть", — рассказал Бондарь.

Валерий Бондарь и его жена Даша Савина. Фото: instagram.com/valeriybondar_44/

Следующим соперником "Шахтер" снова станет "Черноморец", команды встретятся в воскресенье, в 18:00.

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