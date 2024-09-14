Бондаренко тричі забив Карпатам, Шахтар оформив розгром

Артем Бондаренко та Данило Сікан. Фото: скриншот UPL.TV.

Львівські "Карпати" прийняли донецький "Шахтар" у рамках шостого туру української Прем'єр-ліги. Підопічні Маріно Пушича здобули переконливу перемогу над суперником.

"Шахтар" оформив розгром "Карпат" ще у першому таймі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Команда Марино Пушича реабілітувалась за останні невдачі у чемпіонаті України. Матч у Кривому Розі "Шахтар" не зумів дограти через повітряну тривогу, а до цього "гірники" програли "Олександрії" з рахунком 3:4. Однак у поєдинку у Львові донецька команда таких помилок не припускалася.

Данило Сікан під час матчу. Фото: скриншот UPL.TV

"Гірники" домінували на полі

"Карпати" — "Шахтар" — 2:5 (1:4)

Голи: Зубков, 21; Бондаренко, 29, 39, 65; Сікан, 42 — Підлепенець, 25; Чачуа, 83.

Обидві команди активно розпочали матч, перший момент виник біля воріт Різника. Голкіпер "Шахтаря" відбив м'яч після удару Мірошниченка зі штрафного прямо на Адамюка. Воротар виправив власну помилку і заблокував удар майже впритул. У протилежній атаці Судаков рикошетом від ніг голкіпера "Карпат" влучив у штангу. А потім команди почали забивати голи.

На 21-й хвилині Зубков на місці правого інсайда отримав м'яч від Кевіна, гарно обіграв захисника та з правої потужно пробив у ближній кут, 0:1!

"Карпати" майже блискавично відповіли своїм м'ячем. Внаслідок розіграшу кутового біля воріт "Шахтаря" голкіпер та захисники не зрозуміли один одного. М'яч відскочив на далеку штангу, де Підлепенець акуратно пробив низом, 1:1!

Але львів'яни недовго раділи. Бондаренко отримав пас від Зубкова та рикошетом від захисника перекинув м'яч через Кемкіна, 1:2!

За десять хвилин Бондаренко оформив дубль за допомогою ще одного рикошету. На той раз політ м'яча "підкоригував" Чачуа, 1:3!

Перед самою перервою "Шахтар" оформив розгром. Тобіас навісив праворуч, Сікан головою відправив м'яч у сітку, 1:4! Данило не став святкувати гол у ворота своєї колишньої команди.

У другому таймі швидкості у матчі впали. Цьому сприяв і рахунок на табло, і злива у Львові. Але на 65-й хвилині Бондаренко оформив хет-трик. Судаков із центру зробив пас ліворуч, Сікан до нього не доторкнувся, а Артем ефектно пробив над воротарем, 1:5!

Наприкінці поєдинку Чачуа з близької дистанції забив ще один гол "Карпат" після прострілу праворуч, але більше у львів'ян не вистачило сил, 2:5!

"Шахтар" здобув переконливу перемогу і на кілька позицій піднявся до турнірної таблиці. "Карпати" опустилися вниз і опинилися у небезпечній близькості від зони вильоту.

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