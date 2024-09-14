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Бондаренко трижды забил, Шахтер разгромил Карпаты

14 сентября 2024 19:53
Валерий Ковалевич - Редактор
Бондаренко трижды забил Карпатам, Шахтер оформил разгром
Артем Бондаренко и Даниил Сикан. Фото: скриншот UPL.TV.
Валерий Ковалевич - Редактор

Львовские "Карпаты" приняли донецкий "Шахтер" в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги. Подопечные Марино Пушича одержали убедительную победу над соперником. 

"Шахтер" оформил разгром "Карпат" еще в первом тайме, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Команда Марино Пушича реабилитировалась за последние неудачи в чемпионате Украины. Матч в Кривом Роге "Шахтер" не сумел доиграть из-за воздушной тревоги, а до этого "горняки" проиграли "Александрии" со счетом 3:4. Однако в поединке во Львове донецкая команда таких ошибок не допускала. 

Даниил Сикан
Даниил Сикан во время матча. Фото: скриншот UPL.TV

"Горняки" доминировали на поле

"Карпаты" — "Шахтер" — 2:5 (1:4) 

Голы: Зубков, 21; Бондаренко, 29, 39, 65; Сикан, 42 — Пидлепенец, 25; Чачуа, 83. 

Обе команды активно начали матч, первый момент возник у ворот Ризныка. Голкипер "Шахтера" отбил мяч после удара Мирошниченко со штрафного прямо на Адамюка. Вратарь исправил собственную ошибку и заблокировал удар почти в упор. В противоположной атаке Судаков рикошетом от ног голкипера "Карпат" попал в штангу. А потом команды начали забивать голы. 

На 21-й минуте Зубков на месте правого инсайда получил мяч от Кевина, красиво обыграл защитника и с правой мощно пробил в ближний угол, 0:1! 

"Карпаты" почти молниеносно ответили своим мячом. В результате розыгрыша углового у ворот "Шахтера" голкипер и защитники не поняли друг друга. Мяч отскочил на дальнюю штангу, где Пидлепенец аккуратно пробил низом, 1:1! 

Но львовяне недолго радовались. Бондаренко получил пас от Зубкова и рикошетом от защитника перебросил мяч через Кемкина, 1:2! 

Через десять минут Бондаренко оформил дубль с помощью еще одного рикошета. В тот раз полет мяча "подкорректировал" Чачуа, 1:3! 

Перед самым перерывом "Шахтер" оформил разгром. Тобиас навесил справа, Сикан головой отправил мяч в сетку, 1:4! Даниил не стал праздновать гол в ворота своей бывшей команды. 

Во втором тайме скорости в матче упали. Этому способствовал и счет на табло, и ливень во Львове. Но на 65-й минуте Бондаренко оформил хет-трик. Судаков из центра сделал пас налево, Сикан до него не дотронулся, а Артем эффектно пробил над вратарем, 1:5! 

В конце поединка Чачуа с близкой дистанции забил еще один гол "Карпат" после прострела справа, но на большее у львовян не хватило сил, 2:5!

"Шахтер" одержал убедительную победу и на несколько позиций поднялся вверх у турнирной таблице. "Карпаты" опустились вниз и оказались в опасной близости от зоны вылета. 

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спорт футбол ФК Шахтер УПЛ Артем Бондаренко Карпаты Львов

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