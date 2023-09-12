Бонуччі позивається до "Ювентуса": чого хоче футболіст

Леонардо Бонуччі дає автографи вболівальникам. Фото: instagram.com/bonuccileo19/

Захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі збирається позиватися до свого колишнього клубу. Ветеран вважає, що "Ювентус" завдав непоправної шкоди його іміджу.

Бонуччі вимагає від туринського клубу компенсацію за моральну шкоду, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Леонардо Бонуччі має непрості стосунки з "Ювентусом". З одного боку, він провів у цьому клубі 13 років, завоював багато трофеїв і був ідолом для вболівальників. З іншого боку, він перейшов зі "старої синьйори" в "Мілан", а після повернення посварився з керівництвом та тренерським штабом клубу.

Чого прагне Бонуччі

Захисник вважає, що в останній сезон в "Ювентусі" йому не давали тренуватися і хотіли якнайшвидше його позбутися. Футболіст берлінського "Уніону" вже подав позов до суду.

Бонуччі наполягає на тому, що його іміджу та професійний розвиток було завдано шкоди. Сума, яку 36-річний футболіст вимагає від клубу, поки що не відома.

Леонардо Бонуччі у матчі за "Уніон". Фото: instagram.com/bonuccileo19/

Досвідчений захисник не сумнівається у тому, що виграє у суді. Усі гроші, які вдасться отримати за позовом, Леонардо Бонуччі направить на благодійність. Він збирається зробити пожертву фонду, який займається лікуванням дітей.

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