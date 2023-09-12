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Бонуччи будет судиться с "Ювентусом": чего хочет футболист

12 сентября 2023 14:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бонуччи будет судиться с "Ювентусом": чего хочет футболист
Леонардо Бонуччи дает автографы болельщикам. Фото: instagram.com/bonuccileo19/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи собирается судиться со своим бывшим клубом. Ветеран считает, что "Ювентус" нанес непоправимый ущерб его имиджу.

Бонуччи требует от туринского клуба компенсацию за моральный ущерб, сообщил инсайдер Фабрицио Романо

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У Леонардо Бонуччи непростые отношения с "Ювентусом". С одной стороны он провел в этом клубе 13 лет, завоевал много трофеев и был идолом для болельщиков. С другой стороны, он перешел из "старой синьоры" в "Милан", а после возвращения поссорился с руководством и тренерским штабом клуба. 

Чего добивается Бонуччи 

Защитник считает, что в последний сезон в "Ювентусе" ему не давали тренироваться и хотели как можно быстрее от него избавиться. Футболист берлинского "Униона" уже подал иск в суд. 

Бонуччи настаивает на том, что его имиджу и профессиональному развитию был нанесен ущерб. Сумма, которую 36-летний футболист требует от клуба, пока не известна. 

Леонардо Бонуччи
Леонардо Бонуччи в матче за "Унион". Фото: instagram.com/bonuccileo19/

Опытный защитник не сомневается в том, что выиграет в суде. Все деньги, которые удастся получить по иску, Леонардо Бонуччи направит на благотворительность. Он собирается сделать пожертвование фонду, который занимается лечением детей. 

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