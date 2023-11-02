"Борнмут" Забарного поступився "Ліверпулю" у Кубку Англійської ліги

Захисник "Борнмуту" Ілля Забарний. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

У 1/8 фіналу Кубка Англійської ліги "Борнмут" приймав "Ліверпуль". За господарів із перших хвилин зіграв український центральний захисник Ілля Забарний.

"Ліверпулю" вдалося перемогти з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Вишні" пропустили м'яч на 31-й хвилині після удару Коді Гакпо.

У другому таймі Джастін Клюйверт зрівняв рахунок та повернув інтригу у матч. Щоправда, існувала ця інтрига лише шість хвилин, оскільки Дарвіє Нуньєс на 70-й хвилині знову вивів команду вперед.

Український захисник Ілля Забарний зіграв весь матч та отримає від статистичного порталу Whoscored низьку оцінку — 6,1.

У чвертьфіналі Кубка Англійської ліги "Ліверпуль" зіграє із "Вест Гемом".

"Борнмут" — "Ліверпуль" — 1:2

Голи: Клюйверт, 64 — Гакпо, 31, Нуньєс, 70

"Борнмут": Раду, Сміт (Ааронс, 82), Міфем, Забарний, Керкез, Крісті, Біллінг (Таверньє, 61), Скотт (Мур, 81), Клюйверт (Траоре, 74), Соланке, Семеньо (Брукс, 74) .

"Ліверпуль": Келлехер, Гомес, Матіп, Куанса, Цімікас, Ендо (Олександер-Арнолд, 61), Джонс (Мак Аллістер, 61), Еліотт (Нуньєс, 60), Собослаї (Гравенберх, 76), Салах, Гак Жута, 81).

Попередження: Керкез, 53, Гакпо, 55, Скотт, 55, Іраола, 66.

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