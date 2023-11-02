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"Борнмут" Забарного уступил "Ливерпулю" в Кубке Английской лиги

2 ноября 2023 08:02
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Агабекян Карен
редактор
"Борнмут" Забарного уступил "Ливерпулю" в Кубке Английской лиги
Защитник "Борнмута" Илья Забарный. Фото: REUTERS/Peter Nicholls
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 1/8 финала Кубка Английской лиги "Борнмут" принимал "Ливерпуль". За хозяев с первых минут сыграл украинский центральный защитник Илья Забарный.

"Ливерпулю" удалось победить со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Не лучший матч Забарного

"Вишни" пропустили мяч на 31-й минуте матча после удара Коди Гакпо.

Во втором тайме Джастин Клюйверт сравнял счет и вернул интригу в матч. Правда, существовала эта интрига всего шесть минут, поскольку Дарвие Нуньес на 70-й минуте снова вывел команду вперед.

Украинский защитник Илья Забарный сыграл весь матч и получит от статистического портала Whoscored низкую оценку — 6,1.

В четвертьфинале Кубка Английской лиги "Ливерпуль" сыграет с "Вест Хэмом".

"Борнмут" — "Ливерпуль" — 1:2

Голы: Клюйверт, 64 — Гакпо, 31, Нуньес, 70

"Борнмут": Раду, Смит (Ааронс, 82), Мифем, Забарный, Керкез, Кристи, Биллинг (Тавернье, 61), Скотт (Мур, 81), Клюйверт (Траоре, 74), Соланке, Семеньо (Брукс, 74).

"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Матип, Куанса, Цимикас, Эндо (Александер-Арнолд, 61), Джонс (Мак Аллистер, 61), Эллиотт (Нуньес, 60), Собослаи (Гравенберх, 76), Салах, Гакпо (Диогу Жота, 81).

Предупреждения: Керкез, 53, Гакпо, 55, Скотт, 55, Ираола, 66.

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