Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Борусія — Реал — прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів arrow

Борусія — Реал — прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

31 травня 2024 21:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Борусія — Реал — прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів
Джуд Беллінгем. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Букмекерські контори бачать фаворитом фіналу Ліги чемпіонів мадридський "Реал". На нічию в основний час шансів більш ніж у два рази менше, а на перемогу "Борусії" – в три.

Які коефіцієнти та прогнози на вирішальний матч головного єврокубка — у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Сумнівів у тому, що "Реал" фаворит фіналу у аналітиків немає. Склад мадридців дійсно виглядає солідніше і досвіду на такому рівні куди більше. Шанси на перемогу іспанців букмекери оцінюють в середньому з коефіцієнтом в 1,6.

Але німці будуть битися й долю сенсації виключати не можна, тож на успіх німців шанси на рівні 5,2. А в разі нічиї в основний час показники ще нижче 4,09.

Обидві заб'ють та доля двобою

Серед цікавих варіантів розвитку подій розглядається "обидві заб’ють" з показником у 1,7. При чому на переможця саме фіналу з урахуванням овертаймів та серії пенальті шанси 1,33 у "Реала" та 3,67 у "Борусії".

Крім того, можна припустити, що команда Терзича заб’є бодай один м’яч, адже вони  забивали мінімум по разу в кожному з десятка крайніх матчів у ЛЧ.

Загалом між суперниками в ЛЧ зіграно 12 матчів, 5 перемог у "Реала", 3 — у "Боруссії" і 4 нічиї.

Нагадаємо, Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024. 

"Шахтар" продасть Судакова лише за однієї умови. 

Ребров назвав завдання збірної України на Євро-2024. 

Миколенко розповів, чи зможе зіграти на Євро-2024. 

Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера