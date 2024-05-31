Борусія — Реал — прогноз букмекерів на фінал Ліги чемпіонів

Джуд Беллінгем. Фото: Reuters

Букмекерські контори бачать фаворитом фіналу Ліги чемпіонів мадридський "Реал". На нічию в основний час шансів більш ніж у два рази менше, а на перемогу "Борусії" – в три.

Які коефіцієнти та прогнози на вирішальний матч головного єврокубка — у матеріалі Новини.LIVE.

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Сумнівів у тому, що "Реал" фаворит фіналу у аналітиків немає. Склад мадридців дійсно виглядає солідніше і досвіду на такому рівні куди більше. Шанси на перемогу іспанців букмекери оцінюють в середньому з коефіцієнтом в 1,6.

Але німці будуть битися й долю сенсації виключати не можна, тож на успіх німців шанси на рівні 5,2. А в разі нічиї в основний час показники ще нижче 4,09.

Обидві заб'ють та доля двобою

Серед цікавих варіантів розвитку подій розглядається "обидві заб’ють" з показником у 1,7. При чому на переможця саме фіналу з урахуванням овертаймів та серії пенальті шанси 1,33 у "Реала" та 3,67 у "Борусії".

🎙️ Schlotti und Jule haben Platz genommen, die #UCLFinal-PK geht los! pic.twitter.com/hcEZpYJPe3 — Borussia Dortmund (@BVB) May 31, 2024

Крім того, можна припустити, що команда Терзича заб’є бодай один м’яч, адже вони забивали мінімум по разу в кожному з десятка крайніх матчів у ЛЧ.

Загалом між суперниками в ЛЧ зіграно 12 матчів, 5 перемог у "Реала", 3 — у "Боруссії" і 4 нічиї.

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