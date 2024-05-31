Боруссия — Реал — прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

Джуд Беллингем. Фото: Reuters

Букмекерские конторы видят фаворитом финала Лиги чемпионов мадридский "Реал". На ничью в основное время шансов более чем в два раза меньше, а на победу "Боруссии" — в три.

Какие коэффициенты и прогнозы на решающий матч главного еврокубка — в материале Новини.LIVE.

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Сомнений в том, что "Реал" фаворит финала, у аналитиков нет. Состав мадридцев действительно выглядит солиднее, и опыта на таком уровне гораздо больше. Шансы на победу испанцев букмекеры оценивают в среднем с коэффициентом 1,6.

Но немцы будут драться, и судьбу сенсации исключать нельзя, так что на успех немцев шансы на уровне 5,2. А в случае ничьей в основное время показатели еще ниже 4,09.

Обе убьют и судьба поединка

Среди интересных вариантов развития событий рассматривается "оба забьющих" с показателем в 1,7. Причем на победителя именно финала с учетом овертаймов и серии пенальти шансы 1,33 у "Реала" и 3,67 у "Боруссии".

🎙️ Schlotti und Jule haben Platz genommen, die #UCLFinal -PK geht los! pic.twitter.com/hcEZpYJPe3 — Borussia Dortmund (@BVB) May 31, 2024

Кроме того, можно предположить, что команда Терзича забьет хотя бы один мяч, ведь они забивали минимум по разу в каждом из десятка крайних матчей в ЛЧ.

Всего между соперниками в ЛЧ сыграно 12 матчей, 5 побед у "Реала", 3 — у "Боруссии" и 4 ничьи.

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