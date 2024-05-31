Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Боруссия — Реал — прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов arrow

Боруссия — Реал — прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

31 мая 2024 21:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Боруссия — Реал — прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов
Джуд Беллингем. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Букмекерские конторы видят фаворитом финала Лиги чемпионов мадридский "Реал". На ничью в основное время шансов более чем в два раза меньше, а на победу "Боруссии" — в три.

Какие коэффициенты и прогнозы на решающий матч главного еврокубка — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Сомнений в том, что "Реал" фаворит финала, у аналитиков нет. Состав мадридцев действительно выглядит солиднее, и опыта на таком уровне гораздо больше. Шансы на победу испанцев букмекеры оценивают в среднем с коэффициентом 1,6.

Но немцы будут драться, и судьбу сенсации исключать нельзя, так что на успех немцев шансы на уровне 5,2. А в случае ничьей в основное время показатели еще ниже 4,09.

Обе убьют и судьба поединка

Среди интересных вариантов развития событий рассматривается "оба забьющих" с показателем в 1,7. Причем на победителя именно финала с учетом овертаймов и серии пенальти шансы 1,33 у "Реала" и 3,67 у "Боруссии".

Кроме того, можно предположить, что команда Терзича забьет хотя бы один мяч, ведь они забивали минимум по разу в каждом из десятка крайних матчей в ЛЧ.

Всего между соперниками в ЛЧ сыграно 12 матчей, 5 побед у "Реала", 3 — у "Боруссии" и 4 ничьи.

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

"Шахтер" продаст Судакова только при одном условии.

Ребров назвал задачи сборной Украины на Евро-2024.

Миколенко рассказал, сможет ли сыграть на Евро-2024.

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера