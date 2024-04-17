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Боруссія Дортмунд пройшла Атлетико у драматичному чвертьфіналі Ліги чемпіонів

17 квітня 2024 07:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Боруссія Дортмунд пройшла Атлетико у драматичному чвертьфіналі Ліги чемпіонів
Боруссія Дортмунд йде далі. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Німецька "Боруссія" ледве не втратила путівку у півфінал Ліги чемпіонів на власному полі. Господарі вели в рахунку у 2 м’ячі, а мадридський "Атлетико" відігрівся. Хоча потім саме німці проявили характер та йдуть далі.

Подробиці матчу — у матеріалі Новини.LIVE

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Минулого тижня "матрасники" перемогли вдома 2:1, тож нічия повністю їх влаштовувала та "джмелі" були іншої думки. У першому таймі господарі забили двічі:  ударами з лівого флангу штрафного почергово відзначились Брандт та Матсен.

Таким чином завдання щодо порятунку становища у двоматчевій дуелі господарі виконали навіть усього за один тайм. Сімеоне відреагував трьома замінами по перерві та це дало результат.

У другому таймі все змінилось двічі

На початку другої половини Ермосо ударом головою на дальньому куті воротарського під час подачі кутового з лівого флангу змусив помилитись досвідченого Гуммельса, який зрізав м’яч у сітку власних воріт. І вже за кілька миттєвостей таки зіграла одна із замін Атлетіко й Корреа з другої спроби таки переграв Кобеля.

Але останнє слово було все ж за німцями. Спочатку з навісу Забітцера з лівого флангу відзначився ударом головою в дальній кут Фюллькруг, а потім Марсель і сам пробив із меж штрафного вже в наступній атаці рівно туди ж. І так, ви вгадали, хід протистояння таким чином знову перевернувся на користь команди Терзича.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська "Боруссія" гратиме проти ПСЖ, який розтрощив в гостях "Барселону".

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Ліга чемпіонів
Боруссія Дортмунд
Діего Симеоне
Атлетико Мадрид

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