Боруссия Дортмунд прошла Атлетико в драматичном четвертьфинале Лиги чемпионов

Боруссия Дортмунд идет дальше. Фото: Reuters

Немецкая "Боруссия" едва не лишилась путевки в полуфинал Лиги чемпионов на собственном поле. Хозяева вели в счете в 2 мяча, а мадридский "Атлетико" отыгрался. Хотя потом именно немцы проявили характер и идут дальше.

Подробности матча — в материале Новини.LIVE

Читайте также:

На прошлой неделе "матрасники" победили дома 2:1, так что ничья полностью их устраивала и "шмели" были другого мнения. В первом тайме хозяева забили дважды: ударами с левого фланга штрафной поочередно отличились Брандт и Матсен.

Таким образом, задачу по спасению положения в двухматчевой дуэли хозяева выполнили даже всего за один тайм. Симеоне отреагировал тремя заменами после перерыва и это дало результат.

Во втором тайме все изменилось дважды

В начале второй половины Эрмосо ударом головой на дальнем углу вратарского при подаче углового с левого фланга заставил ошибиться опытного Гуммельса, срезавшего мяч в сетку собственных ворот. И уже через несколько мгновений таки сыграла одна из замен Атлетико и Корреа со второй попытки таки переиграл Кобеля.

Но последнее слово было все же за немцами. Сначала с навеса Забитцера с левого фланга отличился ударом головой в дальний угол Фюллькруг, а затем Марсель и сам пробил из пределов штрафной уже в следующей атаке ровно туда же. И да, вы угадали, ход противостояния таким образом снова перевернулся в пользу команды Терзича.

В полуфинале Лиги чемпионов УЕФА дортмундская "Боруссия" будет играть против ПСЖ, разбившего в гостях "Барселону".

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба.

Суркис принял решение по поводу трансфера Волошина из "Динамо".

Юрген Клопп получит предложение о работе, от которого не сможет отказаться.

"Бавария" получит нового тренера — он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и имеет Золотой мяч.

Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал.