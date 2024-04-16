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Боруссія Дортмунд проти Атлетіко — стартові склади на матч чвертьфіналу ЛЧ

16 квітня 2024 21:00
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Боруссія Дортмунд проти Атлетіко — стартові склади на матч чвертьфіналу ЛЧ
Лідер "Боруссії" Юліан Брандт. Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Німецька "Боруссія" приймає в Дортмунді мадридський "Атлетіко" в рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У першому поєдинку іспанці перемогли вдома з рахунком 2:1.

Едін Терзіч та Дієго Сімеоне вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Поєдинок тижневої давності "Боруссія" провалила, що пізніше визнав головний тренер команди дортмундської. Але навіть попри це наприкінці матчу "джмелі" мали моменти, вони могли навіть завершити зустріч внічию. Терзич запевнив, що зробив висновки. Залишається дізнатися, чи стануть вони правильними.

Антуан Грізманн
Антуан Грізманн у матчі з "Боруссією". Фото: Reuters/Juan Medina

Стартові склади на матч Ліги чемпіонів

"Боруссія" Дортмунд: Кобель — Рієрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Емре Джан (капітан), Забітцер — Санчо, Брандт, Адейємі — Фюллькруг.

Тренер: Едін Терзіч.

"Атлетіко" Мадрид: Облак — Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Аспілікуета — Льоренте, Коке (капітан), Де Пауль — Мората, Грізманн.

Тренер: Дієго Сімеоне.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Боруссія Дортмунд
Атлетико Мадрид

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