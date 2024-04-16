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Боруссия Дортмунд против Атлетико — стартовые составы на матч четвертьфинала ЛЧ

16 апреля 2024 21:00
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Боруссия Дортмунд против Атлетико — стартовые составы на матч четвертьфинала ЛЧ
Лидер "Боруссии" Юлиан Брандт. Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Немецкая "Боруссия" принимает в Дортмунде мадридский "Атлетико" в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов. В первом поединке испанцы победили дома со счетом 2:1. 

Эдин Терзич и Диего Симеоне уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Поединок недельной давности "Боруссия" провалила, что позже признал главный тренер дортмундской команды. Но даже несмотря на это в конце матча у "шмелей" были моменты, они могли даже завершить встречу вничью. Терзич заверил, что сделал выводы. Остается узнать, станут ли они правильными. 

Антуан Гризманн
Антуан Гризманн в матче с "Боруссией". Фото: Reuters/Juan Medina

Стартовые составы на матч Лиги чемпионов 

"Боруссия" Дортмунд: Кобель — Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Эмре Джан (капитан), Забитцер — Санчо, Брандт, Адейеми — Фюллькруг. 

Тренер: Эдин Терзич. 

"Атлетико" Мадрид: Облак — Молина, Витсель, Хименес, Эрмосо, Аспиликуэта — Льоренте, Коке (капитан), Де Пауль — Мората, Гризманн. 

Тренер: Диего Симеоне. 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" — на украинца претендуют три клуба. 

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спорт
футбол
Лига чемпионов
Боруссия Дортмунд
Атлетико Мадрид

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