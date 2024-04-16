Боруссия Дортмунд против Атлетико — стартовые составы на матч четвертьфинала ЛЧ
Немецкая "Боруссия" принимает в Дортмунде мадридский "Атлетико" в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов. В первом поединке испанцы победили дома со счетом 2:1.
Эдин Терзич и Диего Симеоне уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.
Поединок недельной давности "Боруссия" провалила, что позже признал главный тренер дортмундской команды. Но даже несмотря на это в конце матча у "шмелей" были моменты, они могли даже завершить встречу вничью. Терзич заверил, что сделал выводы. Остается узнать, станут ли они правильными.
Стартовые составы на матч Лиги чемпионов
"Боруссия" Дортмунд: Кобель — Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Эмре Джан (капитан), Забитцер — Санчо, Брандт, Адейеми — Фюллькруг.
Тренер: Эдин Терзич.
"Атлетико" Мадрид: Облак — Молина, Витсель, Хименес, Эрмосо, Аспиликуэта — Льоренте, Коке (капитан), Де Пауль — Мората, Гризманн.
Тренер: Диего Симеоне.
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