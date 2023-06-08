Боуен розповів, як став героєм "Вест Гема" у матчі з "Фіорентиною"

Джеррод Боуен забив гол. Фото: REUTERS/David W Cerny

Футболіст англійського "Вест Гема" Джеррод Боуен не сподівався стати героєм фіналу Ліги Конференцій. Але саме його гол у ворота "Фіорентини" приніс перемогу англійській команді.

Боуен пояснив, що допомогло "молотобійцям" вирвати перемогу у цьому протистоянні, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

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Англійським футболістам вдалося забити перший гол у напруженому фінальному матчі Кубка Конференцій. Однак "Фіорентина" знайшла в собі сили майже одразу відігратися. Джеррод Боуен забив другий гол "Вест Гема" вже на 90-й хвилині. Італійці майже не мали часу на те, щоб знову зрівняти рахунок.

Впертість Боуена

"Вест Гем" став першою англійською командою, якій вдалося здобути Кубок Конференцій. "Молотобійці" не програли на одного поєдинку у розіграші турніру.

"Вест Хем" святкує перемогу. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

В англійській Прем'єр-лізі підопічні Девіда Моєса посіли лише 12 місце. Футболістам було складно повірити, що вони можуть виграти трофей. Але гравці виконали вказівки тренера, завзято атакували та досягли успіху.

"Якби кілька років тому мені хтось сказав, що я виграю єврокубок... Я б як мінімум сильно здивувався. А тепер, буквально кілька хвилин тому, я піднімав цей трофей над головою. Досі не вірю, що це сталося.

Ми тренували пенальті, адже треба бути готовим до всього. Вже налаштовувалися на те, що доведеться пережити серію одинадцятиметрових. А потім мені вдалось забити. Стандартна дія, я багато разів так роблю під час кожного матчу. Але цього разу все пройшло просто ідеально", — розповів Джеррод Боуен.

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