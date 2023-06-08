Боуэн рассказал, как стал героем "Вест Хэма" в матче с "Фиорентиной"

Джеррод Боуэн забил гол. Фото: REUTERS/David W Cerny

Футболист английского "Вест Хэма" Джеррод Боуэн не надеялся стать героем финала Лиги Конференций. Но именно его гол в ворота "Фиорентины" принес победу английской команде.

Боуэн объяснил, что помогло "молотобойцам" вырвать победу в этом противостоянии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

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Английским футболистам удалось забить первый гол в напряженном финальном матче Кубка Конференций. Однако "Фиорентина" нашла в себе силы почти сразу же отыграться. Джеррод Боуэн забил второй гол "Вест Хэма" уже на 90-й минуте. У итальянцев почти не оставалось времени на то, чтобы снова сравнять счет.

Упорство Боуэна

"Вест Хэм" стал первой английской командой, которой удалось завоевать Кубок Конференций. "Молотобойцы" не проиграли на одного поединка в розыгрыше турнира.

"Вест Хэм" празднует победу. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

В английской Премьер-лиге подопечные Дэвида Мойеса заняли только 12 место. Футболистам было сложно поверить в том, что они могут выиграть трофей. Но игроки выполнили указания тренера, упорно атаковали и добились успеха.

"Если бы несколько лет назад мне кто-то сказал, что я выиграю еврокубок... Я бы как минимум сильно удивился. А теперь, буквально несколько минут назад, я поднимал этот трофей над головой. До сих пор не верю в том, что это случилось.

Мы тренировали пенальти, ведь надо быть готовым ко всему. Уже настраивались на то, что придется пережить серию одиннадцатиметровых. А потом мне удалось забить. Стандартное действия, я много раз так делаю во время каждого матча. Но в этот раз все прошло просто идеально", — рассказал Джеррод Боуэн.

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