Бражко поділився враженням від виходу збірної України на Євро-2024

Зінченко, Мудрик, Бражко та Довбик святкують гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко розповів про емоції після перемоги над Ісландією у відборі на Євро-2024. Футболіст подякував уболівальникам за підтримку.

Бражко розповів, кому команда завдячує своїм успіхом, на сторінці в Instagram.

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Володимир Бражко може зіграти на чемпіонаті Європи-2024. Молодий півзахисник дебютував у національній команді тиждень тому, але вже зробив важливий внесок в успіх "синьо-жовтих".

Атака збірної України у матчі з Ісландією. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Про що мріє Бражко

Півзахисник наголосив на підтримці вболівальників, які заповнили трибуни стадіону у польському місті Вроцлав. Бражко визнав, що це надихнуло футболістів, які грали з Ісландією з величезним натхненням і бажанням будь-що домогтися перемоги.

"Ця перемога для України, наших воїнів, для всіх українців. Немає слів, щоб описати все, дякую за підтримку і дуже хочеться якнайшвидше повернутися на рідні та повні трибуни", — зазначив Бражко.

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