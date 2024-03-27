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Бражко поділився враженням від виходу збірної України на Євро-2024

27 березня 2024 11:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Бражко поділився враженням від виходу збірної України на Євро-2024
Зінченко, Мудрик, Бражко та Довбик святкують гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко розповів про емоції після перемоги над Ісландією у відборі на Євро-2024. Футболіст подякував уболівальникам за підтримку.

Бражко розповів, кому команда завдячує своїм успіхом, на сторінці в Instagram.

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Володимир Бражко може зіграти на чемпіонаті Європи-2024. Молодий півзахисник дебютував у національній команді тиждень тому, але вже зробив важливий внесок в успіх "синьо-жовтих".

Збірна України
Атака збірної України у матчі з Ісландією. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Про що мріє Бражко

Півзахисник наголосив на підтримці вболівальників, які заповнили трибуни стадіону у польському місті Вроцлав. Бражко визнав, що це надихнуло футболістів, які грали з Ісландією з величезним натхненням і бажанням будь-що домогтися перемоги.

"Ця перемога для України, наших воїнів, для всіх українців. Немає слів, щоб описати все, дякую за підтримку і дуже хочеться якнайшвидше повернутися на рідні та повні трибуни", — зазначив Бражко.

Нагадаємо, Циганков зізнався, чим його здивувала збірна Ісландії. 

У "Челсі" прокоментували гру Мудрика за збірну України. 

Бражко розповів, як Ребров лаявся після матчу з Боснією та Герцеговиною.

"Барселона" знову розгромила "Реал" та встановила клубний рекорд.

Голанн використовує матчі з "Реалом" для відходу з "Манчестер Сіті" — що відомо.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
Володимир Бражко

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