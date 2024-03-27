Бражко поділився враженням від виходу збірної України на Євро-2024
Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко розповів про емоції після перемоги над Ісландією у відборі на Євро-2024. Футболіст подякував уболівальникам за підтримку.
Бражко розповів, кому команда завдячує своїм успіхом, на сторінці в Instagram.
Володимир Бражко може зіграти на чемпіонаті Європи-2024. Молодий півзахисник дебютував у національній команді тиждень тому, але вже зробив важливий внесок в успіх "синьо-жовтих".
Про що мріє Бражко
Півзахисник наголосив на підтримці вболівальників, які заповнили трибуни стадіону у польському місті Вроцлав. Бражко визнав, що це надихнуло футболістів, які грали з Ісландією з величезним натхненням і бажанням будь-що домогтися перемоги.
"Ця перемога для України, наших воїнів, для всіх українців. Немає слів, щоб описати все, дякую за підтримку і дуже хочеться якнайшвидше повернутися на рідні та повні трибуни", — зазначив Бражко.
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