Бражко поделился впечатлением от выхода сборной Украины на Евро-2024

Зинченко, Мудрик, Бражко и Довбик празднуют гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко рассказал об эмоциях после победы над Исландией в отборе на Евро-2024. Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку.

Бражко рассказал, кем команда обязана своим успехом, на странице в Instagram.

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Атака сборной Украины в матче с Исландией. Фото: Reuters/Kacper Pempel

О чем мечтает Бражко

Полузащитник отметил поддержку болельщиков, которые заполнили трибуны стадиона в польском городе Вроцлав. Бражко признал, что это вдохновило футболистов, которые играли с Исландией с огромным вдохновением и желанием во что бы то ни стало добиться победы.

"Эта победа для Украины, наших воинов, для всех украинцев. Нет слов, чтобы описать все, спасибо за поддержку и очень хочется поскорее вернуться на родные и полные трибуны", — отметил Бражко.

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