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Бражко поделился впечатлением от выхода сборной Украины на Евро-2024

27 марта 2024 11:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бражко поделился впечатлением от выхода сборной Украины на Евро-2024
Зинченко, Мудрик, Бражко и Довбик празднуют гол. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко рассказал об эмоциях после победы над Исландией в отборе на Евро-2024. Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку. 

Бражко рассказал, кем команда обязана своим успехом, на странице в Instagram

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Владимир Бражко может сыграть на чемпионате Европы-2024. Молодой полузащитник дебютировал в национальной команде неделю назад, но уже внес важный вклад в успех "сине-желтых". 

Сборная Украины
Атака сборной Украины в матче с Исландией. Фото: Reuters/Kacper Pempel

О чем мечтает Бражко 

Полузащитник отметил поддержку болельщиков, которые заполнили трибуны стадиона в польском городе Вроцлав. Бражко признал, что это вдохновило футболистов, которые играли с Исландией с огромным вдохновением и желанием во что бы то ни стало добиться победы. 

"Эта победа для Украины, наших воинов, для всех украинцев. Нет слов, чтобы описать все, спасибо за поддержку и очень хочется поскорее вернуться на родные и полные трибуны", — отметил Бражко. 

Напомним, Цыганков признался, чем его удивила сборная Исландии.

В "Челси" прокомментировали игру Мудрика за сборную Украины.

Бражко рассказал, как Ребров ругался после матча с Боснией и Герцеговиной.

"Барселона" снова разгромила "Реал" и установила клубный рекорд. 

Холанн использует матчи с "Реалом" для ухода из "Манчестер Сити" — что известно.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Владимир Бражко

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