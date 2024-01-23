Бражко показав, хто першим привітав його з днем народження — найкращий друг у Динамо

Бражко на тренуванні. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко святкує свій 22-й день народження. Клуб та товариші гравця за командою привітали його зі святом.

Першим віцекапітана "Динамо" привітав його найкращий друг, повідомив сам Бражко на своїй сторінці в Instagram.

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Володимир Бражко із київського "Динамо" 23 січня відсвяткував свій 22-й день народження. Цими днями делегація столичної команди проводить зимовий збір і готується до другої половини сезону. Вранці хавбеку "Динамо" зробили сюрприз та привітали його зі святом.

Найкращий друг Бражка у "Динамо"

Першим футболістом київської команди, який вручив Володимиру Бражку подарунок, став Владислав Ванат. Молоді гравці товаришують ще з часів занять у клубній академії та на всіх виїздах "Динамо" ділять один номер.

Бражко та Ванат у "Динамо". Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Свято не стало причиною для того, щоб пропустити тренування. Бражко разом з іншими футболістами "біло-синіх" займався на засніженому полі, але настрій у футболістів був кращий, ніж будь-якого іншого дня.

У сезоні 2023/2024 Володимир Бражко провів за "Динамо" 15 матчів у всіх турнірах, забив три голи та зробив одну результативну передачу.

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