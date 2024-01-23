Бражко показал, кто первым поздравил его с днем рождения — лучший друг в Динамо

Бражко на тренировке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко празднует свой 22 день рождения. Клуб и товарищи игрока по команде поздравили его с праздником.

Первым вице-капитана "Динамо" поздравил его лучший друг, сообщил сам Бражко на своей странице в Instagram.

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Владимир Бражко из киевского "Динамо" 23 января отпраздновал свой 22-й день рождения. В эти дни делегация столичной команды проводит зимний сбор и готовится ко второй половине сезона. Утром хавбеку "Динамо" сделали сюрприз и поздравили его с праздником.

Лучший друг Бражко в "Динамо"

Первым футболистом киевской команды, который вручил Владимиру Бражко подарок, стал Владислав Ванат. Молодые игроки дружат еще со времен занятий в клубной академии и на всех выездах "Динамо" делят один номер.

Бражко и Ванат в "Динамо". Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Праздник не стал причиной для того, чтобы пропустить тренировку. Бражко вместе с другими футболистами "бело-синих" занимался на заснеженном поле, но настроение у футболистов было лучше, чем в любой другой день.

В сезоне 2023/2024 Владимир Бражко провел за "Динамо" 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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