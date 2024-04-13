Бражко у важкому матчі з вилученням приніс Динамо перемогу над Олександрією

Гравці "Динамо" вітають Бражка із забитим м'ячем. Фото: "Динамо"

У рамках 24 туру Українській прем'єр-ліги "Олександрія" Руслана Ротаня приймала київське "Динамо". Для столичного клубу це був важливий матч, оскільки він був першим після втрати очок із ЛНЗ (1:1).

Матч виграло "Динамо" із рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Олександрія" — "Динамо"

Для киян матч розпочався непросто, бо виявилося складно створювати моменти. Перший непоганий момент у киян був на 28 хвилині після прориву Ваната. Потім на 33-й хвилині команди пішли на повітряну тривогу і повернулися за 1 годину 16 хвилин.

Після поновлення гри матч запам'ятався тим, що "Динамо" залишилося у меншості. На 45-й хвилині Волошин отримав другу жовту картку та залишив поле.

Назар Ворошин отримав червону картку. Фото: "Динамо" Київ

На 59-й хвилині команди знову пішли в укриття після нової повітряної тривоги і повернулися на поле лише за 1 годину.

На 64-й хвилині матчі "Динамо" все ж таки змогло забити у ворота суперника. Бражко відібрав у суперника м'яч, віддав пас на Шапаренка, у якого "круглого" вибив з-під ноги Копина, але той відлетів знову на Бражка і Володимир потужно пробив під поперечину.

Після пропущеного голу "Динамо" довелося берегти рахунок і їм це вдалося, адже "Олександрія" здебільшого не змогла додавити.

"Олександрія" — "Динамо" — 0:1

Гол: Бражко, 64

"Олександрія": Шевченко — Копина, Логінов, Кравченко (Сігєєв, 74), Мартинюк — Калюжний, Шостак (Бєляєв, 60), Ковалець — Калитвинцев, Кулаков (Костишин, 83), Шулянський (Безерра, 74).

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Пастух — Бражко, Андріївський — Волошин, Шапаренко, Кабаєв (Ярмоленко, 85) — Ванат.

Попередження: Ковалець — Волошин

Вилучення: На 45-й хвилині за друге попередження було вилучено Назара Волошина.

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