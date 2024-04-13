Бражко в тяжелом матче с удалением принес Динамо победу над Александрией

Игроки "Динамо" поздравляют Бражко с забитым мячом. Фото: "Динамо"

В рамках 24 тура Украинской премьер-лиге "Александрия" Руслана Ротаня принимала киевское "Динамо". Для столичного клуба это был важный матч, поскольку он был первым после потери очков с ЛНЗ (1:1).

Матч выиграло "Динамо" со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Александрия" — "Динамо"

Для киевлян матч начался непросто, поскольку оказалось сложно создавать моменты. Первый неплохой момент у киевлян был на 28-й минуте после прорыва Ваната. Затем на 33-й минуте команды ушли на воздушную тревогу и вернулись через 1 час 16 минут.

После возобновления игры матч запомнился тем, что "Динамо" осталось в меньшинстве. На 45-й минуте Волошин получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Назар Ворошин получил красную карточку. Фото: "Динамо" Киев

На 59-й минуте команды снова ушли в укрытие после новой воздушной тревоги и вернулись на поле лишь через 1 час.

На 64-й минуте матче "Динамо" все же смогло забить у ворота соперника. Бражко отобрал у соперника мяч, отдал пас на Шапаренко, у которого "круглого" выбил из-под ноги Копина, но отлетел он снова на Бражка, и тот мощно пробил под перекладину.

После пропущенного гола "Динамо" пришлось беречь счет и им это удалось, ведь "Александрия" в большинстве не смогла додавить.

"Александрия" — "Динамо" — 0:1

Гол: Бражко, 64

"Александрия": Шевченко — Копина, Логинов, Кравченко (Сигеев, 74), Мартынюк — Калюжный, Шостак (Беляев, 60), Ковалец — Калитвинцев, Кулаков (Костишин, 83), Шулянский (Безерра, 74).

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Пастух — Бражко, Андриевский — Волошин, Шапаренко, Кабаев (Ярмоленко, 85) — Ванат.

Предупреждение: Ковалец — Волошин

Удаление: На 45-й минуте за второе предупреждение был удален Назар Волошин.

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