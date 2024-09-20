Лідер Динамо відповів, як ставиться до збільшення кількості матчів у сезоні

Бражко відповів, як ставиться до збільшення кількості матчів у сезоні
Київське "Динамо" готується до дебюту у Лізі Європи після того, як турнір змінив формат. Один із півзахисників команди Володимир Бражко поділився думкою про випробування, яке чекає на "біло-синіх".
Бражко з цікавістю чекає на матчі в Лізі Європи, повідомляє "Трибуна".
Зміни в основному форматі Ліги Європи призвели до того, що кожен учасник турніру проведе у ньому щонайменше вісім матчів. Частину з них доведеться зіграти у січні, коли футболісти "Динамо" традиційно відпочивають під час паузи в УПЛ.
Бражко чекає складні матчі
Півзахисник "Динамо" зізнався у тому, що був шокований, коли вперше дізнався про зміни у єврокубкових турнірах. До самого жеребкування основного етапу Ліги Європи Бражко не розумів, як працює нова система.
Футболіст радий тому, що його команда виступить у єврокубках, хоча попереду "Динамо" має багато складних поєдинків із сильними суперниками. Киянам доведеться міняти графік виступів на сезон, оскільки частину поєдинків доведеться зіграти під час традиційної паузи в українському футболі.
"Чим більше матчів, тим більше шансів проявити себе як команді, так і особисто гравцеві. У нас зараз дуже сильна команда, багато хлопців, які можуть замінити одна одну, класна конкуренція. Дуже потужна ротація", — заявив Бражко.
Першим суперником "Динамо" у Лізі Європи стане римський "Лаціо". Матч відбудеться у середу, 25 вересня.
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