Лідер Динамо відповів, як ставиться до збільшення кількості матчів у сезоні

Володимир Бражко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" готується до дебюту у Лізі Європи після того, як турнір змінив формат. Один із півзахисників команди Володимир Бражко поділився думкою про випробування, яке чекає на "біло-синіх".

Бражко з цікавістю чекає на матчі в Лізі Європи, повідомляє "Трибуна".

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Зміни в основному форматі Ліги Європи призвели до того, що кожен учасник турніру проведе у ньому щонайменше вісім матчів. Частину з них доведеться зіграти у січні, коли футболісти "Динамо" традиційно відпочивають під час паузи в УПЛ.

Володимир Бражко у чемпіонаті України. Фото: пресслужба "Динамо"

Бражко чекає складні матчі

Півзахисник "Динамо" зізнався у тому, що був шокований, коли вперше дізнався про зміни у єврокубкових турнірах. До самого жеребкування основного етапу Ліги Європи Бражко не розумів, як працює нова система.

Футболіст радий тому, що його команда виступить у єврокубках, хоча попереду "Динамо" має багато складних поєдинків із сильними суперниками. Киянам доведеться міняти графік виступів на сезон, оскільки частину поєдинків доведеться зіграти під час традиційної паузи в українському футболі.

"Чим більше матчів, тим більше шансів проявити себе як команді, так і особисто гравцеві. У нас зараз дуже сильна команда, багато хлопців, які можуть замінити одна одну, класна конкуренція. Дуже потужна ротація", — заявив Бражко.

Першим суперником "Динамо" у Лізі Європи стане римський "Лаціо". Матч відбудеться у середу, 25 вересня.

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