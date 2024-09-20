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Бражко ответил, как относится к увеличению количества матчей в сезоне

20 сентября 2024 15:48
Сергей Романчук - Редактор
Лидер Динамо ответил, как относится к увеличению количества матчей в сезоне
Владимир Бражко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Сергей Романчук - Редактор

Киевское "Динамо" готовится к дебюту в Лиге Европы после того, как турнир изменил формат. Один из полузащитников команды Владимир Бражко поделился мнением об испытании, которое предстоит "бело-синим".

Бражко с интересом ждет матчей в Лиге Европы, сообщает "Трибуна". 

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Изменения в основном формате Лиги Европы привели к тому, что каждый участник турнира проведет в нем как минимум восемь матчей. Часть из них придется сыграть в январе, когда футболисты "Динамо" традиционно отдыхают во время паузы в УПЛ. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко в чемпионате Украины. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бражко ждет сложные матчи 

Полузащитник "Динамо" признался в том, что был шокирован, когда впервые узнал об изменениях в еврокубковых турнирах. До самой жеребьевки основного этапа Лиги Европы Бражко не понимал, как работает новая система. 

Футболист рад тому, что его команда выступит в еврокубках, хотя впереди у "Динамо" много сложных поединков с сильными соперниками. Киевлянам придется менять график выступлений на сезон, поскольку часть поединков придется сыграть во время традиционной зимней паузы в украинском футболе. 

"Чем больше матчей, тем больше шансов проявить себя как команде, так и лично игроку. У нас сейчас очень сильная команда, многие ребята, которые могут заменить друг друга, классная конкуренция. Очень мощная ротация", — заявил Бражко.

Первым соперником "Динамо" в Лиге Европы станет римский "Лацио". Матч состоится в среду, 25 сентября. 

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