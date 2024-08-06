Київське Динамо може втратити Бражка: інтерес з боку Реал Бетіс

Володимир Бражко. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" влітку може втратити одного зі своїх лідерів. У клубу можуть купити або Миколу Шапаренко, або Володимира Бражка.

За інформацією Zorya Londonsk, Бражком цікавиться один із клубів чемпіонату Іспанії.

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Джерело повідомило, що 22-річним уродженцем Запоріжжя цікавиться "Реал Бетіс".

Наразі гравець "Динамо" та національної збірної України знаходиться у розширеному списку потенційних новачків, які можуть посилити півзахист.

Раніше "Бетіс" залишився без Гідо Родрігеса, який покинув команду як вільний агент. Інший півзахисник Джонні Кардого ще не готовий до матчів у основі.

Зазначимо, що Бражком раніше цікавився нідерландський "Фейеноорд". Поки невідомо, яку суму за свого гравця хоче "Динамо".

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