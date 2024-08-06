Киевское Динамо может потерять Бражка: интерес со стороны Реал Бетис

Владимир Бражко. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" летом может потерять одного из своих лидеров. У клуба могут купить либо Николая Шапаренко, либо Владимира Бражко.

По информации Zorya Londonsk, Бражком интересуется один из клубов чемпионата Испании.

Читайте также:

Владимир Бражко. Фото: "Динамо" Киев

Бражко ждут в Европе

Источник сообщил, что 22-летним уроженцем Запорожья интересуется "Реал Бетис".

В настоящее время игрок "Динамо" и национальной сборной Украины находится в расширенном списке потенциальных новичков, которые могут усилить полузащиту.

Ранее "Бетис" остался без Гидо Родригеса, покинувшего команду как свободный агент. Другой полузащитник Джонни Кардого еще не готов к матчам в основе.

Отметим, что Бражком ранее интересовался нидерландский "Фейеноорд". Пока неизвестно, какую сумму за своего игрока хочет "Динамо".

Напомним, Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом".

Суркис объяснил, какие последствия принесет победа Магучих на Олимпиаде.

Драма на Олимпиаде — Байлз, Суниса Ли и еще две спортсменки упали в финале соревнований на бревне.

Магучих раскрыла тайну своего спального мешка на спортивных турнирах.

Отец алжирского боксера-трансгендера отреагировал на его травлю после теста на тестостерон.