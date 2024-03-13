Бражко зворушливо звернувся до вболівальників перед поїздкою до збірної України
Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко поділився враженнями від виклику до збірної України. Команда Сергія Реброва має провести важливий матч.
Бражко давно мріяв вийти на поле у футболці збірної України, повідомляє FootballHub.
Володимир Бражко поступово стає одним із лідерів півзахисту "Динамо". У сезоні 2023/2024 молодий хавбек провів 18 матчів, у яких забив три голи та зробив одну результативну передачу. Виклик у збірну України став логічним наслідком прогресу 22-річного футболіста.
Що Бражко сказав уболівальникам
Півзахисник "Динамо" вважає за честь представляти збірну України в міжнародному матчі. Він мріє познайомитись із тими гравцями національної команди, кого ще не знає. Бражко хоче відчути атмосферу "синьо-жовтих". Футболіст гарантує, що у кожному матчі викладатиметься на всі 100 відсотків.
"Нам дуже потрібна підтримка. Зробимо все, щоб порадувати результатом. Слава Україні", — звернувся Бражко до вболівальників.
У четвер, 21 березня, збірна України зіграє у Сараєво з Боснією та Герцеговиною у рамках відбору на Євро-2024.
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