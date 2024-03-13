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Бражко зворушливо звернувся до вболівальників перед поїздкою до збірної України

13 березня 2024 14:45
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Бражко зворушливо звернувся до вболівальників перед поїздкою до збірної України
Володимир Бражко у матчі за "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко поділився враженнями від виклику до збірної України. Команда Сергія Реброва має провести важливий матч.

Бражко давно мріяв вийти на поле у футболці збірної України, повідомляє FootballHub.

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Володимир Бражко поступово стає одним із лідерів півзахисту "Динамо". У сезоні 2023/2024 молодий хавбек провів 18 матчів, у яких забив три голи та зробив одну результативну передачу. Виклик у збірну України став логічним наслідком прогресу 22-річного футболіста.

Володимир Бражко
Володимир Бражко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Бражко сказав уболівальникам

Півзахисник "Динамо" вважає за честь представляти збірну України в міжнародному матчі. Він мріє познайомитись із тими гравцями національної команди, кого ще не знає. Бражко хоче відчути атмосферу "синьо-жовтих". Футболіст гарантує, що у кожному матчі викладатиметься на всі 100 відсотків.

"Нам дуже потрібна підтримка. Зробимо все, щоб порадувати результатом. Слава Україні", — звернувся Бражко до вболівальників.

У четвер, 21 березня, збірна України зіграє у Сараєво з Боснією та Герцеговиною у рамках відбору на Євро-2024.

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спорт
футбол
Збірна України з футболу
Динамо
Володимир Бражко

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