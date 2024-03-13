Бражко трогательно обратился к болельщикам перед поездкой в сборную Украины

Владимир Бражко в матче за "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко поделился впечатлениями от вызова в сборную Украины. Команде Сергея Реброва предстоит провести важный матч.

Бражко давно мечтал выйти на поле в футболке сборной Украины, сообщает FootballHub.

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Владимир Бражко постепенно становится одним из лидеров полузащиты "Динамо". В сезоне 2023/2024 молодой хавбек провел 18 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Вызов в сборную Украины стал логическим следствием прогресса 22-летнего футболиста.

Владимир Бражко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Бражко сказал болельщикам

Полузащитник "Динамо" считает честью представлять сборную Украины в международном матче. Он мечтает познакомиться с теми игроками национальной команды, кого еще не знает. Бражко хочет почувствовать атмосферу "сине-желтых". Футболист гарантирует, что в каждом матче будет выкладываться на все 100 процентов.

"Нам очень необходима поддержка. Сделаем все, чтобы порадовать результатом. Слава Украине", — обратился Бражко к болельщикам.

В четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет в Сараево с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на Евро-2024.

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