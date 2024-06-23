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Брентфорд Ярмолюка стежить за трьома футболістами з українського клубу

23 червня 2024 19:57
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Агабекян Карен
редактор
Англійський Брентфорд стежить за молодими талантами львівського Руху
Воротар "Руху" Дмитро Ледвій. Фото: "Рух"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Англійський "Брентфорд" продовжує стежити за Українською прем'єр-лігою. Раніше вони купили із УПЛ Єгора Ярмолюка та торгувалися за Михайла Мудрика.

За інформацією порталу Sport.ua, "Брентфорд" стежить за молодими талантами одного із середняків чемпіонату.

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Богдан Слюбик. Фото: "Рух"

Ким зацікавився "Брентфорд"

Брентфорд є унікальним футбольним клубом без академії. Замість розвитку дітей команда вкладає кошти у скаутів, які шукають у всьому світі найталановитіших молодих гравців.

Скаути клубу звернули увагу на трьох гравців львівського "Руху": воротаря Дмитра Ледвія, захисника Богдана Слюбика, півзахисника Євгена Пастуха.

Джерело стверджує, що скаути "Брентфорда" приїжджали в Україну та дивилися матчі "Руху".

Злякати "Брентфорд" може висока вартість усіх трьох футболістів та велика конкуренція від інших команд.

Зазначимо, що "Брентфорд" минулого сезону АПЛ несподівано фінішував на 16-му місці.

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

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Футбол трансфери
УПЛ
Рух Львів
Брентфорд
Богдан Слюбик

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