Англійський Брентфорд стежить за молодими талантами львівського Руху

Воротар "Руху" Дмитро Ледвій. Фото: "Рух"

Англійський "Брентфорд" продовжує стежити за Українською прем'єр-лігою. Раніше вони купили із УПЛ Єгора Ярмолюка та торгувалися за Михайла Мудрика.

За інформацією порталу Sport.ua, "Брентфорд" стежить за молодими талантами одного із середняків чемпіонату.

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Ким зацікавився "Брентфорд"

Брентфорд є унікальним футбольним клубом без академії. Замість розвитку дітей команда вкладає кошти у скаутів, які шукають у всьому світі найталановитіших молодих гравців.

Скаути клубу звернули увагу на трьох гравців львівського "Руху": воротаря Дмитра Ледвія, захисника Богдана Слюбика, півзахисника Євгена Пастуха.

Джерело стверджує, що скаути "Брентфорда" приїжджали в Україну та дивилися матчі "Руху".

Злякати "Брентфорд" може висока вартість усіх трьох футболістів та велика конкуренція від інших команд.

Зазначимо, що "Брентфорд" минулого сезону АПЛ несподівано фінішував на 16-му місці.

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

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