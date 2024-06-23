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Брентфорд Ярмолюка следит за тремя футболистами из украинского клуба

23 июня 2024 19:57
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Агабекян Карен
редактор
Английский Брентфорд следит за молодыми талантами львовского Руха
Вратарь "Руха" Дмитрий Ледвий. Фото: "Рух"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Английский "Брентфорд" продолжает следить за Украинской премьер-лигой. Ране они купили из УПЛ Егора Ярмолюка и торговались за Михаила Мудрика.

По информации портала Sport.ua, "Брентфорд" следит за молодыми талантами одного из середняков чемпионата.

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Богдан Слюбик
Богдан Слюбик. Фото: "Рух"

Кем заинтересовался "Брентфорд"

"Брентфорд" является уникальным футбольным клубом без академии. Вместо развития детей команда вкладывает средства в скаутов, которые ищут по всему миру самых талантливых молодых игроков.

Скауты клуба обратили внимание на трех игроков львовского "Руха": вратаря Дмитрия Ледвия, защитника Богдана Слюбика, полузащитника Евгения Пастуха.

Источник утверждает, что скауты "Брентфорда" приезжали в Украину и смотрели матчи "Руха".

Испугать "Брентфорд" может высокая стоимость всех трех футболистов и большая конкуренция от других команд.

Отметим, что "Брентфорд" в прошлом сезоне АПЛ неожиданно финишировал на 16-м месте.

Напомним, ранее украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.

Мадридский "Реал" назвал новую стоимость Лунина.

Девушка Шапаренко, дочь легенды "Динамо", отреагировала на игру любимого.

Ващук объяснил, как сборная Украины должна сыграть с Бельгией.

"Ливерпуль" и "Барселона" хотят купить лидера сборной Испании — о ком речь.

Футбол трансферы
УПЛ
Рух Львов
Брентфорд
Богдан Слюбик

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