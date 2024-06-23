Английский Брентфорд следит за молодыми талантами львовского Руха

Брентфорд Ярмолюка следит за тремя футболистами из украинского клуба
Английский "Брентфорд" продолжает следить за Украинской премьер-лигой. Ране они купили из УПЛ Егора Ярмолюка и торговались за Михаила Мудрика.
По информации портала Sport.ua, "Брентфорд" следит за молодыми талантами одного из середняков чемпионата.
Кем заинтересовался "Брентфорд"
"Брентфорд" является уникальным футбольным клубом без академии. Вместо развития детей команда вкладывает средства в скаутов, которые ищут по всему миру самых талантливых молодых игроков.
Скауты клуба обратили внимание на трех игроков львовского "Руха": вратаря Дмитрия Ледвия, защитника Богдана Слюбика, полузащитника Евгения Пастуха.
Источник утверждает, что скауты "Брентфорда" приезжали в Украину и смотрели матчи "Руха".
Испугать "Брентфорд" может высокая стоимость всех трех футболистов и большая конкуренция от других команд.
Отметим, что "Брентфорд" в прошлом сезоне АПЛ неожиданно финишировал на 16-м месте.
Напомним, ранее украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.
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