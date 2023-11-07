Бруну Фернандеш влітку переїде до Саудівської Аравії

Бруну Фернандеш відзначає гол. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Клуби із Саудівської Аравії вже готуються до літнього трансферного вікна 2024 року. Головною метою місцевих клубів стане півзахисник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш.

Португальцю запропонують дуже вигідний особистий контракт, повідомляє Daily Star із посиланням на спортивного журналіста Руді Галетті.

Читайте також:

Керівники Саудівської професійної ліги хочуть зустрітися з представниками Бруну Фернандеша з приводу трансферу футболіста з "Манчестер Юнайтед". Лізі належать "Аль-Наср", "Аль-Хіляль", "Аль-Іттіхад" та "Аль-Ахлі". Португальський півзахисник може продовжити кар'єру в одному із цих клубів.

Деталі трансферу Бруну Фернандеша

Контракт хавбека з "Манчестер Юнайтед" чинний до літа 2026 року. Тренерський штаб "червоних дияволів" не хоче відпускати футболіста, проте сам він готовий до змін. На те є дві причини. Перша полягає у сумнівних спортивних перспективах "Манчестер Юнайтед" та постійних скандалах в англійському клубі. Друга полягає в грошах: саудівські клуби запропонують Фернандешу набагато вигідніший контракт, ніж той, що пов'язує його з "МЮ".

Бруну Фернандеш у матчі за "МЮ". Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Рік тому Кріштіану Роналду перейшов до "Аль-Насру", і це спричинило справжній бум у місцевому футболі. Зірки всього світу стали переїжджати до Саудівської Аравії. Однак, якщо такі гравці, як Карім Бензема, Неймар чи Ріяд Марез переїхали до Саудівської Аравії на заході кар'єри, то Бруну Фернандешу лише 29 років.

Керівництво футболу Саудівської Аравії продовжує вибудовувати амбітні плани. Трансфер лідера "Манчестер Юнайтед" стане початком другої фази розвитку місцевого футболу.

У сезоні-2023/2024 Бруну Фернандеш провів за "Юнайтед" 15 матчів у всіх турнірах. Він забив три голи та зробив стільки ж результативних передач.

Нагадаємо, Буяльський розповів, як насправді в "Динамо" ставилися до Луческу.

Караваєв розповів, як "Динамо" відреагувало на призначення нового капітана.

Капітан "Евертона" голосно висловився про Миколенка.

Забарний перейде з "Борнмута" до топклубу наприкінці сезону.

Усик відповів Фаріон — вийшло жорстко і російською мовою.