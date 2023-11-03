Тен Хаг піде з Манчестер Юнайтед — хто стане новим тренером

Ерік Тен Хаг після чергової поразки "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Керівництво "Манчестер Юнайтед" займається пошуками нового тренера. Ерік Тен Хаг може бути звільнений протягом найближчих тижнів.

Сформовано список із фахівців, які можуть очолити "червоних дияволів", повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

"Манчестер Юнайтед" продовжує встановлювати антирекорди. Команда програла п'ять із перших десяти домашніх матчів сезону вперше з 1930 року. Головного тренера Еріка Тен Хага критикують і експерти, і вболівальники. Керівництво клубу публічно висловлює підтримку наставникові, але британські журналісти повідомили, що нідерландцю вже шукають заміну.

Едді Гау спостерігає за грою "Ньюкасла". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Хто може очолити Манчестер Юнайтед

Як заміну Еріка Тен Хага боси "червоних дияволів" розглядають одразу кілька фахівців. Одним із них є нещодавній кривдник "МЮ" Едді Гау, чий "Ньюкасл" другий сезон поспіль демонструє успішні результати. Також кандидатом на переїзд на "Олд Траффорд" є італійський наставник "Брайтона" Роберто Де Дзербі.

Однак, пріоритетним тренером для "Манчестер Юнайтед" є Гарет Саутгейт. Керівництво клубу хоче дочекатися, коли 53-річний фахівець піде зі збірної Англії, після чого йому можуть запропонувати контракт у "МЮ". Саутгейт готовий попрощатися з національною командою після Євро-2024, а отже, Ерік Тен Хаг має хороші шанси доопрацювати до кінця нинішнього сезону.

У найближчих матчах "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Фулгема", "Копенгагена", "Лутона" та "Евертона".

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

"Динамо" зробило пропозицію румунському клубу щодо талановитого гравця.

Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди.

Миколенко встановив унікальне досягнення в англійській Прем'єр-лізі.

Довбик зацікавив відомий німецький клуб — "Жирона" може продати українця.

Завжди мене критикував — Алієв розповів про стосунки з Артемом Франковим.

Зідан розповів, яку команду він хоче очолити.