Тен Хаг уйдет из Манчестер Юнайтед — кто станет новым тренером

Эрик Тен Хаг после очередного поражения "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Руководство "Манчестер Юнайтед" занимается поисками нового тренера. Эрик Тен Хаг может быть уволен в течение ближайших недель.

Сформирован список из специалистов, которые могут возглавить "красных дьяволов", сообщает Daily Mail.

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"Манчестер Юнайтед" продолжает устанавливать антирекорды. Команда проиграла пять из первых десяти домашних матчей сезона впервые с 1930 года. Главного тренера Эрика Тен Хага критикуют и эксперты, и болельщики. Руководство клуба публично выражает поддержку наставнику, но британские журналисты сообщили, что нидерландцу уже ищут замену.

Эдди Хау наблюдает за игрой "Ньюкасла". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Кто может возглавить Манчестер Юнайтед

В качестве замены Эрика Тен Хага боссы "красных дьяволов" рассматривают сразу несколько специалистов. Одним из них является недавний обидчик "МЮ" Эдди Хау, чей "Ньюкасл" второй сезон подряд демонстрирует успешные результаты. Также кандидатом на переезд на "Олд Траффорд" является итальянский наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби.

Однако приоритетным тренером для "Манчестер Юнайтед" является Гарет Саутгейт. Руководство клуба хочет дождаться, когда 53-летний специалист уйдет из сборной Англии, после чего ему могут предложить контракт в "МЮ". Саутгейт готов попрощаться с национальной командой после Евро-2024, а значит Эрик Тен Хаг имеет хорошие шансы доработать до конца нынешнего сезона.

В ближайших матчах "Манчестер Юнайтед" предстоит сыграть против "Фулхэма", "Копенгагена", "Лутона" и "Эвертона".

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