Бруну Фернандеш летом переедет в Саудовскую Аравию

Бруну Фернандеш празднует гол. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Клубы из Саудовской Аравии уже готовятся к летнему трансферному окну 2024 года. Главной целью местных клубов станет полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш.

Португальцу предложат очень выгодный личный контракт, сообщает Daily Star со ссылкой на спортивного журналиста Руди Галетти.

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Руководители Саудовской профессиональной лиги хотят встретиться с представителями Бруну Фернандеша по поводу трансфера футболиста из "Манчестер Юнайтед". Лиге принадлежат "Аль-Наср", "Аль-Хиляль", "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли". Португальский полузащитник может продолжить карьеру в одном из этих клубов.

Детали трансфера Бруну Фернандеша

Контракт хавбека с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2026 года. Тренерский штаб "красных дьяволов" не хочет отпускать футболиста, однако сам он готов к переменам. На то есть две причины. Первая заключается в сомнительных спортивных перспективах "Манчестер Юнайтед" и постоянных скандалах в английском клубе. Вторая заключается в деньгах: саудовские клубы предложат Фернандешу гораздо более выгодный контракт, чем тот, который связывает его с "МЮ".

Бруну Фернандеш в матче за "МЮ". Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Год назад Криштиану Роналду перешел в "Аль-Наср", и это повлекло за собой настоящий бум в местном футболе. Звезды всего мира стали переезжать в Саудовскую Аравию. Однако, если такие игроки, как Карим Бензема, Неймар или Рияд Марез переехали в Саудовскую Аравию на закате карьеры, то Бруну Фернандешу всего 29 лет.

Руководство футбола Саудовской Аравии продолжает строить амбициозные планы. Трансфер лидера "Манчестер Юнайтед" станут началом второй фазы развития местного футбола.

В сезоне 2023/2024 Бруну Фернандеш провел за "Юнайтед" 15 матчей во всех турнирах. Он забил три гола и сделал столько же результативных передач.

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