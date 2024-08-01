Бухов не пройшов у фінал Олімпійських ігор 2024

Владислав Бухов після запливу. Фото: instagram.com/vladosbukhov/

Український плавець Владислав Бухов не зміг потрапити до фіналу Олімпійських ігор у Парижі. Він посів 11-те місце на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE у четвер, 1 серпня.

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У результаті двох запливів він посыв 11-те місце, завершивши дистанцію за 21,76 секунди. До фіналу вийшли 8 найшвидших атлетів. Наразі 22-річний спортсмен є чинним чемпіоном світу в цій дисципліні.

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