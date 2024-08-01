Бухов не пройшов у фінал Олімпійських ігор 2024

Бухов не потрапив до фіналу Олімпійських Ігор у Парижі
Український плавець Владислав Бухов не зміг потрапити до фіналу Олімпійських ігор у Парижі. Він посів 11-те місце на дистанції 50 метрів вільним стилем.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE у четвер, 1 серпня.
Бухов вилетів з Олімпійських ігор 2024
У результаті двох запливів він посыв 11-те місце, завершивши дистанцію за 21,76 секунди. До фіналу вийшли 8 найшвидших атлетів. Наразі 22-річний спортсмен є чинним чемпіоном світу в цій дисципліні.
Нагадаємо, Зінченко залишає "Арсенал" — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги.
Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі.
Ковтун назвав головне розчарування на Олімпіаді у Парижі.
Верняєв натякнув на обставини, через які не виграв медаль у багатоборстві.
Костюк пояснила, як технічна проблема призвела до її поразки на Олімпіаді.
Читайте Новини.LIVE!