Бухов не прошел в финал Олимпийских игр 2024 года

Владислав Бухов после заплыва. Фото: instagram.com/vladosbukhov/

Украинский пловец Владислав Бухов не смог попасть в финал Олимпийских игр в Париже. Он занял 11-е место на дистанции 50 метров свободным стилем.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE в четверг, 1 августа.

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В результате двух заплывов он занял 11-е место, завершив дистанцию за 21,76 секунды. В финал вышли 8 самых быстрых атлетов. В настоящее время 22-летний спортсмен является действующим чемпионом мира по этой дисциплине.

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