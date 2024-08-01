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Бухов не попал в финал Олимпийских Игр в Париже

1 августа 2024 22:25
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Бухов не прошел в финал Олимпийских игр 2024 года
Владислав Бухов после заплыва. Фото: instagram.com/vladosbukhov/
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Украинский пловец Владислав Бухов не смог попасть в финал Олимпийских игр в Париже. Он занял 11-е место на дистанции 50 метров свободным стилем.

Об этом сообщает портал  Новини.LIVE в четверг, 1 августа.

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В результате двух заплывов он занял 11-е место, завершив дистанцию за 21,76 секунды. В финал вышли 8 самых быстрых атлетов. В настоящее время 22-летний спортсмен является действующим чемпионом мира по этой дисциплине.

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спорт Олимпийские игры Олимпиада-2024 плавание Сборная Украины по плаванию Олимпийская сборная Украины Париж-2024 Владислав Бухов

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