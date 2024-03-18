Бущан розповів, у чому Лунін кращий за Кепу

Воротар збірної України Георгій Бущан. Фото: "Динамо" Київ

Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан розібрав ситуацію з голкіперами у мадридському "Реалі". Він пояснив, чому Андрій Лунін виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги.

Про це Бущан розповів в ефірі YouTube-каналу УАФ.

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За словами Бущана, у конкуренції Луніна та Кепи переміг воротар із найкращою психологією. До того ж Кепа приїхав за великі гроші й готувався бути основним на час відсутності Тібо Куртуа. Іспанець не очікував, що в команді є хороший голкіпер, який уже давно влився до колективу.

"Психологія відіграла свою роль. Лунін вже давно в команді, в колективі. Я знаю його, як дуже хорошого воротаря і на що він здатний".

Грати за великі клуби — це велика відповідальність. Іноді люди гадають, що це легко, але ні. Це великий тиск від уболівальників та клубу. Думаю, тут психологія в Андрія перемогла", — сказав Бущан.

Цього сезону Лунін провів 17 матчів за "Реал" у всіх турнірах, пропустив у них 19 голів і 10 ігор відіграв на нуль.

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