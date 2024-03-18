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Бущан рассказал, в чем Лунин лучше Кепы

18 марта 2024 18:15
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Агабекян Карен
редактор
Бущан рассказал, в чем Лунин лучше Кепы
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан разобрал ситуацию с голкиперами в мадридском "Реале". Он объяснил, почему Андрей Лунин выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

Об этом Бущан рассказал в эфире YouTube-канала УАФ.

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По словам Бущана, в конкуренции Лунина и Кепы победил вратарь с лучшей психологией. К тому же Кепа приехал за большие деньги и готовился быть основным на время отсутствия Тибо Куртуа. Испанец не ожидал, что в команде есть хороший голкипер, который уже давно влился в коллектив.

"Психология сыграла свою роль. Лунин уже давно в команде, в коллективе. Я знаю его, как очень хорошего вратаря и на что он способен.

Играть за большие клубы – это большая ответственность. Иногда люди думают, что это легко, но нет. Это большое давление от болельщиков и клуба. Думаю, здесь психология у Андрея победила", — сказал Бущан.

В этом сезоне Лунин провел 17 матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустил в них 19 голов и 10 игр отыграл на ноль.

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футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Георгий Бущан
Кепа Аррисабалага

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