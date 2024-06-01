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Буткевич підтвердив будівництво у Житомирі стадіону європейського рівня

1 червня 2024 14:05
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Агабекян Карен
редактор
Буткевич підтвердив будівництво у Житомирі стадіону європейського рівня
Інвестор "Полісся" Геннадій Буткевич. Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" розвиває футбольну інфраструктуру у місті. Наразі будується футбольна база, а незабаром почнуть зводити стадіон.

Про новий стадіон європейського рівня знову заявив інвестор клубу Геннадій Буткевич, слова якого навів портал "Український футбол".

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Центральний стадіон "Житомир". Фото: zhitomir.life

Новий стадіон "Полісся"

У Житомирі є реконструйований Центральний стадіон, але він не відповідає нормам УПЛ через проблеми з підігрівом та штучним освітленням. При цьому клуб намагається розв'язати ці питання, хоч у 6-тисячного стадіону й комунальний статус.

Буткевич хоче побудувати клубний футбольний стадіон на 10 тисяч людей. Очікується, що це буде арена, яка буде відповідати всім міжнародним нормам для проведення єврокубків.

За словами інвестора, мер Житомира Сергій Сухомлін уже знає адресу нового стадіону та йде робота над підготовкою його будівництва.

"Мер міста знає точну адресу стадіону. Але ми працюємо над підготовкою будівництва арени, плани не змінилися, "Полісся" має отримати новий стадіон міжнародного рівня", — сказав Буткевич.

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Житомир
Полісся
футбол
Генадій Буткевич
інфраструктура

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