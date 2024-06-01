Буткевич подтвердил строительство в Житомире стадиона европейского уровня

Инвестор "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" развивает футбольную инфраструктуру в городе. Сейчас строится футбольная база, а вскоре начнут возводить стадион.

О новом стадионе европейского уровня снова заявил инвестор клуба Геннадий Буткевич, слова которого привел портал "Украинский футбол".

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Центральный стадион "Житомира". Фото: zhitomir.life

Новый стадион "Полесья"

В Житомире есть реконструированный Центральный стадион, но он не отвечает нормам УПЛ из-за проблем с подогревом и искусственным освещением. При этом клуб пытается решить эти вопросы, несмотря на коммунальный статус 6-тысячного стадиона.

Буткевич хочет построить клубный футбольный стадион на 10 тысяч человек. Ожидается, что это будет арена, отвечающая всем международным нормам для проведения еврокубков.

По словам инвестора, мэр Житомира Сергей Сухомлин уже знает адрес нового стадиона и идет работа над подготовкой его строительства.

"Мэр города знает точный адрес стадиона. Но мы работаем над подготовкой строительства арены, планы не изменились, "Полесье" должно получить новый стадион международного уровня", — сказал Буткевич.

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