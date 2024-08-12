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Буткевич розповів, що зробив Срна після поразки Шахтаря від Полісся

12 серпня 2024 15:36
Валерій Ковалевич - Редактор
Буткевич розповів, що зробив Срна після поразки Шахтаря від Полісся
Даріо Срна після матчу "Шахтаря". Фото: скриншот YouTube
Валерій Ковалевич - Редактор

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич поділився враженням від першої перемоги своєї команди у новому сезоні української Прем'єр-ліги. Футболісти із Житомира обіграли донецький "Шахтар".

Геннадій Буткевич в інтерв'ю YouTube-каналу "Профутбол Digital" розповів, як після гри повівся спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна.

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"Полісся" пропустило поєдинок першого туру УПЛ з "Рухом" через матчі в єврокубках, а після цього розпочав виступ у Прем'єр-лізі з перемоги над чинним чемпіоном країни. Вихід протистояння вирішив гол, який забив захисник Сергій Чоботенко.

Геннадій Буткевич
Геннадій Буткевич коментує перемогу "Полісся". Фото: скриншот YouTube

Як Срна відреагував на поразку

Спортивний директор "Шахтаря" привітав представників "Полісся" із перемогою. Президент житомирського клубу Геннадій Буткевич зазначив, що Даріо Срна з повагою поставився до суперника.

"Хочу привітати футболістів, а потім треба святкувати. Хороший матч. Даріо Срна вчинив по-чоловічому. Це демонструє, що в Україні футбол розвивається і буде ще кращим й кращим", — заявив Буткевич.

Донецький "Шахтар" не забив жодного голу "Поліссю" вже у трьох поєдинках поспіль.

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спорт футбол ФК Шахтар Даріо Срна УПЛ Генадій Буткевич Полісся

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