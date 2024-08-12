Буткевич розповів, що зробив Срна після поразки Шахтаря від Полісся
Президент "Полісся" Геннадій Буткевич поділився враженням від першої перемоги своєї команди у новому сезоні української Прем'єр-ліги. Футболісти із Житомира обіграли донецький "Шахтар".
Геннадій Буткевич в інтерв'ю YouTube-каналу "Профутбол Digital" розповів, як після гри повівся спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна.
"Полісся" пропустило поєдинок першого туру УПЛ з "Рухом" через матчі в єврокубках, а після цього розпочав виступ у Прем'єр-лізі з перемоги над чинним чемпіоном країни. Вихід протистояння вирішив гол, який забив захисник Сергій Чоботенко.
Як Срна відреагував на поразку
Спортивний директор "Шахтаря" привітав представників "Полісся" із перемогою. Президент житомирського клубу Геннадій Буткевич зазначив, що Даріо Срна з повагою поставився до суперника.
"Хочу привітати футболістів, а потім треба святкувати. Хороший матч. Даріо Срна вчинив по-чоловічому. Це демонструє, що в Україні футбол розвивається і буде ще кращим й кращим", — заявив Буткевич.
Донецький "Шахтар" не забив жодного голу "Поліссю" вже у трьох поєдинках поспіль.
Нагадаємо, Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство.
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