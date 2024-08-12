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Буткевич рассказал, что сделал Срна после поражения Шахтера от Полесья

12 августа 2024 15:36
Валерий Ковалевич - Редактор
Буткевич рассказал, что сделал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Дарио Срна после матча "Шахтера". Фото: скриншот YouTube
Валерий Ковалевич - Редактор

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич поделился впечатлением от первой победы своей команды в новом сезоне украинской Премьер-лиги. Футболисты из Житомира обыграли донецкий "Шахтер".

Геннадий Буткевич в интервью YouTube-каналу "Профутбол Digital" рассказал, как после игры повел себя спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. 

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Геннадий Буткевич
Геннадий Буткевич комментирует победу "Полесья". Фото: скриншот YouTube

Как Срна отреагировал на поражение 

Спортивный директор "Шахтера" поздравил представителей "Полесья" с победой. Президент житомирского клуба Геннадий Буткевич отметил, что Дарио Срна с уважением отнесся к сопернику. 

"Хочу поздравить футболистов, а потом нужно праздновать. Хороший матч. Дарио Срна поступил по-мужски. Это демонстрирует, что в Украине футбол развивается и будет еще лучше и лучше", — заявил Буткевич.

Донецкий "Шахтер" не забил ни одного гола "Полесью" уже в трех поединках подряд. 

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спорт футбол ФК Шахтер Дарио Срна УПЛ Геннадий Буткевич Полесье

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