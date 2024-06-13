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Був нагороджений хрестом Міноборони — на фронті загинув відомий спортсмен

13 червня 2024 09:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український спортсмен загинув на фронті під час бою з росіянами
Ростислав Лівач у лавах ЗСУ. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Під час запеклих боїв на одній із найгарячіших ділянок фронту загинув відомий український спортсмен Ростислав Лівач. Він був досвідченим штурмовиком та кавалером нагород від Міністерства оборони.

Лівач отримав смертельне поранення під час запеклого бою з окупантами, повідомляє НОК України.

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Львів'янин Ростислав Лівач з дитинства займався фехтуванням та був кандидатом у Майстри спорту. В університеті Лівач здобув ступінь бакалавра та спеціаліста з олімпійського та професійного спорту. Він тренувався у знаменитого наставника, заслуженого тренера колишнього СРСР та України Василя Шуберта.

Ростислав Лівач
Ростислав Лівач у мирному житті. Фото: facebook

Лівач перемагав на чемпіонатах Львівської області з фехтування на шаблях. Також у складі збірної Львівської області брав участь у чемпіонатах України та інших національних турнірах, виборював медалі на двох Універсіадах України. Також спортсмен став успішним бізнесменом, любив мандрувати, займався пішим туризмом.

Чим Лівач займався в армії

У перші місяці повномасштабної інтервенції росіян до України Ростислав добровільно приєднався до ЗСУ. Він брав участь в обороні країни у складі штурмових бригад.

Спочатку колишній фехтувальник боровся з окупантами в 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді "Едельвейс" оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ. Незабаром Ростислав Лівач приєднався до 78-го окремого десантно-штурмового полку "Герц" десантно-штурмових військ.

Колишній фехтувальник мав відзнаки за службу. Він був нагороджений відзнакою Міністерства оборони України — медаллю "Хрест Десантно-штурмових військ".

Ростиславу Лівачу було 37 років.

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Спортсмени у ЗСУ
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