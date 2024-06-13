Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Был награжден крестом Минобороны — на фронте погиб известный спортсмен arrow

Был награжден крестом Минобороны — на фронте погиб известный спортсмен

13 июня 2024 09:49
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский спортсмен погиб на фронте во время в бою с россиянами
Ростислав Ливач в рядах ВСУ. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во время ожесточенных боев на одном из самых горячих участков фронта погиб известный украинский спортсмен Ростислав Ливач. Он был опытным штурмовиком и кавалером наград от Министерства обороны. 

Ливач получил смертельное ранение во время ожесточенного боя с оккупантами, сообщает НОК Украины

Читайте также:

Львовянин Ростислав Ливач с детства занимался фехтованием и был кандидатом в Мастера спорта. В университете Ливач получил степень бакалавра и специалиста по олимпийскому и профессиональному спорту. Он тренировался у знаменитого наставника, заслуженного тренера бывшего СССР и Украины Василия Шуберта. 

Ростислав Ливач
Ростислав Ливач в мирной жизни. Фото: facebook

Ливач побеждал на чемпионатах Львовской области по фехтованию на саблях. Также в составе сборной Львовской области принимал участие в чемпионатах Украины и других национальных турнирах, боролся за медали на двух Универсиадах Украины. Также спортсмен стал успешным бизнесменом, любил путешествовать, занимался пешим туризмом. 

Чем Ливач занимался в армии 

В первые месяцы полномасштабной интервенции россиян в Украину Ростислав добровольно присоединился к ВСУ. Он участвовал в обороне страны в составе штурмовых бригад. 

Изначально бывший фехтовальщик сражался с оккупантами в 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Вскоре Ростислав Ливач присоединился к 78-му отдельному десантно-штурмовому полку "Герц" десантно-штурмовых войск.

Бывший фехтовальщик имел отличия за службу. Он был награжден отличием Министерства обороны Украины — медалью "Крест Десантно-штурмовых войск".

Ростиславу Ливачу было 37 лет. 

Напомним, Трубин перейдет в "Интер" — клубы ведут переговоры. 

Салах не поедет в Саудовскую Аравию — форвард готовится к новому трансферу

"Динамо" летом потеряет Бражко и еще двух игроков сборной Украины.

Цыганков назвал второе любимое увлечение после футбола. 

Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды. 

спорт
война
Спортсмены в ВСУ
Фехтование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина