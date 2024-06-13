Украинский спортсмен погиб на фронте во время в бою с россиянами

Ростислав Ливач в рядах ВСУ. Фото: facebook

Во время ожесточенных боев на одном из самых горячих участков фронта погиб известный украинский спортсмен Ростислав Ливач. Он был опытным штурмовиком и кавалером наград от Министерства обороны.

Ливач получил смертельное ранение во время ожесточенного боя с оккупантами, сообщает НОК Украины.

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Львовянин Ростислав Ливач с детства занимался фехтованием и был кандидатом в Мастера спорта. В университете Ливач получил степень бакалавра и специалиста по олимпийскому и профессиональному спорту. Он тренировался у знаменитого наставника, заслуженного тренера бывшего СССР и Украины Василия Шуберта.

Ростислав Ливач в мирной жизни. Фото: facebook

Ливач побеждал на чемпионатах Львовской области по фехтованию на саблях. Также в составе сборной Львовской области принимал участие в чемпионатах Украины и других национальных турнирах, боролся за медали на двух Универсиадах Украины. Также спортсмен стал успешным бизнесменом, любил путешествовать, занимался пешим туризмом.

Чем Ливач занимался в армии

В первые месяцы полномасштабной интервенции россиян в Украину Ростислав добровольно присоединился к ВСУ. Он участвовал в обороне страны в составе штурмовых бригад.

Изначально бывший фехтовальщик сражался с оккупантами в 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Вскоре Ростислав Ливач присоединился к 78-му отдельному десантно-штурмовому полку "Герц" десантно-штурмовых войск.

Бывший фехтовальщик имел отличия за службу. Он был награжден отличием Министерства обороны Украины — медалью "Крест Десантно-штурмовых войск".

Ростиславу Ливачу было 37 лет.

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