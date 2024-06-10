Бывший член сборной Украины по регби погиб при обороне Часова Яра

Известный украинский спортсмен погиб при обороне Часова Яра
Во время обороны украинского города Часов Яр в Донецкой области погиб известный украинский спортсмен. Владимир Яворский погиб при выполнении оперативного задания.
Яворский до конца оставался верен присяге, сообщает Федерация регби Украины.
Владимир Яворский был одним из самых известных представителей регби в Украине. Он представлял страну на международной арене и неоднократно добивался успехов в спортивных турнирах.
Трагическая новость с фронта
С первых дней полномасштабного вторжения россиян в Украину Владимир Яворский добровольно присоединился к Вооруженным силам страны. Он принял участие в боях на разных фронтах, оборонял Бахмут, а в последние месяцы участвовал в отражении атак оккупантов на Часов Яр.
Яворский взял псевдоним "Камаз" и служил в спецподразделении "Артан" ГУР МО Украины. Он принял участие в большом количестве боев, часто брал в плен оккупантов. Бывший спортсмен погиб во время эвакуации раненых побратимов.
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