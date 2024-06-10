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Известный украинский спортсмен погиб при обороне Часова Яра

10 июня 2024 13:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший член сборной Украины по регби погиб при обороне Часова Яра
Владимир Яворский в армии. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во время обороны украинского города Часов Яр в Донецкой области погиб известный украинский спортсмен. Владимир Яворский погиб при выполнении оперативного задания. 

Яворский до конца оставался верен присяге, сообщает Федерация регби Украины

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Владимир Яворский был одним из самых известных представителей регби в Украине. Он представлял страну на международной арене и неоднократно добивался успехов в спортивных турнирах. 

Владимир Яворский
Владимир Яворский в Бахмуте. Фото: facebook 

Трагическая новость с фронта 

С первых дней полномасштабного вторжения россиян в Украину Владимир Яворский добровольно присоединился к Вооруженным силам страны. Он принял участие в боях на разных фронтах, оборонял Бахмут, а в последние месяцы участвовал в отражении атак оккупантов на Часов Яр. 

Яворский взял псевдоним "Камаз" и служил в спецподразделении "Артан" ГУР МО Украины. Он принял участие в большом количестве боев, часто брал в плен оккупантов. Бывший спортсмен погиб во время эвакуации раненых побратимов. 

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спорт
Часов Яр
Спортсмены в ВСУ
регби
война

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