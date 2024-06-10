Бывший член сборной Украины по регби погиб при обороне Часова Яра

Владимир Яворский в армии. Фото: facebook

Во время обороны украинского города Часов Яр в Донецкой области погиб известный украинский спортсмен. Владимир Яворский погиб при выполнении оперативного задания.

Яворский до конца оставался верен присяге, сообщает Федерация регби Украины.

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Владимир Яворский был одним из самых известных представителей регби в Украине. Он представлял страну на международной арене и неоднократно добивался успехов в спортивных турнирах.

Владимир Яворский в Бахмуте. Фото: facebook

Трагическая новость с фронта

С первых дней полномасштабного вторжения россиян в Украину Владимир Яворский добровольно присоединился к Вооруженным силам страны. Он принял участие в боях на разных фронтах, оборонял Бахмут, а в последние месяцы участвовал в отражении атак оккупантов на Часов Яр.

Яворский взял псевдоним "Камаз" и служил в спецподразделении "Артан" ГУР МО Украины. Он принял участие в большом количестве боев, часто брал в плен оккупантов. Бывший спортсмен погиб во время эвакуации раненых побратимов.

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