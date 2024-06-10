Колишній член збірної України з регбі загинув під час оборони Часового Яру

Володимир Яворський у війську. Фото: facebook

Під час оборони українського міста Часів Яр у Донецькій області загинув відомий український спортсмен. Володимир Яворський загинув під час виконання оперативного завдання.

Яворський до кінця залишався вірним присязі, повідомляє Федерація регбі України.

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Володимир Яворський був одним із найвідоміших представників регбі в Україні. Він представляв країну на міжнародній арені й неодноразово досягав успіхів у спортивних турнірах.

Володимир Яворський у Бахмуті. Фото: facebook

Трагічна новина з фронту

З перших днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну Володимир Яворський добровільно приєднався до Збройних Сил країни. Він взяв участь у боях на різних фронтах, обороняв Бахмут, а в останні місяці брав участь у відбитті атак окупантів на Годинник Яр.

Яворський взяв псевдонім "Камаз" та служив у спецпідрозділі "Артан" ГУР МО України. Він взяв участь у великій кількості боїв, часто брав у полон окупантів. Колишній спортсмен загинув під час евакуації поранених побратимів.

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