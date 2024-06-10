Колишній член збірної України з регбі загинув під час оборони Часового Яру

Відомий український спортсмен загинув під час оборони Часового Яру
Під час оборони українського міста Часів Яр у Донецькій області загинув відомий український спортсмен. Володимир Яворський загинув під час виконання оперативного завдання.
Яворський до кінця залишався вірним присязі, повідомляє Федерація регбі України.
Володимир Яворський був одним із найвідоміших представників регбі в Україні. Він представляв країну на міжнародній арені й неодноразово досягав успіхів у спортивних турнірах.
Трагічна новина з фронту
З перших днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну Володимир Яворський добровільно приєднався до Збройних Сил країни. Він взяв участь у боях на різних фронтах, обороняв Бахмут, а в останні місяці брав участь у відбитті атак окупантів на Годинник Яр.
Яворський взяв псевдонім "Камаз" та служив у спецпідрозділі "Артан" ГУР МО України. Він взяв участь у великій кількості боїв, часто брав у полон окупантів. Колишній спортсмен загинув під час евакуації поранених побратимів.
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