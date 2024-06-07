Молодий український футболіст загинув на фронті

Владислав Хаткевич в армії. Фото: instagram.com/fckryvbas_84/

Ще один український спортсмен пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. На фронті обірвалося життя футболіста "Кривбасу" Владислава Хаткевича.

Захисник України загинув під час виконання бойового завдання, повідомляє Instagram-аккаунт "Кривбасу".

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Владислав Хаткевич добровільно приєднався до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення росіян. Він захищав Україну на Харківському напрямку, який нещодавно знову перетворився на одну з найгарячіших точок на карті країни. Під час виконання бойового завдання молодий спортсмен загинув.

Владислав Хаткевич (праворуч) під час матчу. Фото: Facebook

Ким був Хаткевич

До 2022 року молодий спортсмен із Кривого Рогу активно розвивав футбольну кар'єру. Владислав є вихованцем Академії "Гірника". Він виступав за місцеві команди на аматорському рівні.

Владиславу Хаткевичу було 24 роки.

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