Молодий український футболіст загинув на фронті — що відомо
Ще один український спортсмен пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. На фронті обірвалося життя футболіста "Кривбасу" Владислава Хаткевича.
Захисник України загинув під час виконання бойового завдання, повідомляє Instagram-аккаунт "Кривбасу".
Владислав Хаткевич добровільно приєднався до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення росіян. Він захищав Україну на Харківському напрямку, який нещодавно знову перетворився на одну з найгарячіших точок на карті країни. Під час виконання бойового завдання молодий спортсмен загинув.
Ким був Хаткевич
До 2022 року молодий спортсмен із Кривого Рогу активно розвивав футбольну кар'єру. Владислав є вихованцем Академії "Гірника". Він виступав за місцеві команди на аматорському рівні.
Владиславу Хаткевичу було 24 роки.
Нагадаємо, Циганков готується піти з "Жирони" — українцем цікавиться європейський гранд.
Новий претендент на Трубіна готовий заплатити за голкіпера величезні гроші.
Роналду розчарувався в Саудівській Аравії та хоче повернутися до Європи.
Зінченко попрощається з "Арсеналом" — відомий новий клуб українця.
Лідер збірної України з футболу відмовився їхати на Олімпіаду до Парижа.
Читайте Новини.LIVE!