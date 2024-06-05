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На фронті загинув український боксер

5 червня 2024 11:50
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Сергій Сом
Редактор
На війні загинув молодий український боксер Максим Кіт
Максим Кіт. Фото: Львівська міська рада
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

На фронті загинув 23-річний український боксер зі Львова. Хлопець був багаторазовим призером міжнародних турнірів з боксу. 

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.

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На фронті загинув боксер

25 травня на війні загинув український боксер Максим Кіт. Спортсмен був вихованцем львівської ДЮСШ №7, багаторазовим призером чемпіонатів Львівської області та міжнародних турнірів з боксу. 

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Максим за власним бажанням пішов захищати Україну.

Він воював у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Редакція Новини.LIVE висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя. 

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Україна
війна
Львів
українські боксери

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