На війні загинув молодий український боксер Максим Кіт

Максим Кіт. Фото: Львівська міська рада

На фронті загинув 23-річний український боксер зі Львова. Хлопець був багаторазовим призером міжнародних турнірів з боксу.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.

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На фронті загинув боксер

25 травня на війні загинув український боксер Максим Кіт. Спортсмен був вихованцем львівської ДЮСШ №7, багаторазовим призером чемпіонатів Львівської області та міжнародних турнірів з боксу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Максим за власним бажанням пішов захищати Україну.

Він воював у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Редакція Новини.LIVE висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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