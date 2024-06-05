На війні загинув молодий український боксер Максим Кіт

На фронті загинув український боксер
На фронті загинув 23-річний український боксер зі Львова. Хлопець був багаторазовим призером міжнародних турнірів з боксу.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України.
На фронті загинув боксер
25 травня на війні загинув український боксер Максим Кіт. Спортсмен був вихованцем львівської ДЮСШ №7, багаторазовим призером чемпіонатів Львівської області та міжнародних турнірів з боксу.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Максим за власним бажанням пішов захищати Україну.
Він воював у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
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