На войне погиб молодой украинский боксер Максим Кит

На фронте погиб украинский боксер
На фронте погиб 23-летний украинский боксер из Львова. Парень был многократным призером международных турниров по боксу.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.
На фронте погиб боксер
25 мая на войне погиб украинский боксер Максим Кит. Спортсмен был воспитанником львовской ДЮСШ №7, многократным призером чемпионатов Львовской области и международных турниров по боксу.
После начала полномасштабного вторжения России Максим по собственному усмотрению пошел защищать Украину.
Он воевал в рядах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
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