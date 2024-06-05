На войне погиб молодой украинский боксер Максим Кит

Максим Кит. Фото: Львовский городской совет

На фронте погиб 23-летний украинский боксер из Львова. Парень был многократным призером международных турниров по боксу.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и Национальная олимпийская сборная Украины.

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На фронте погиб боксер

25 мая на войне погиб украинский боксер Максим Кит. Спортсмен был воспитанником львовской ДЮСШ №7, многократным призером чемпионатов Львовской области и международных турниров по боксу.

После начала полномасштабного вторжения России Максим по собственному усмотрению пошел защищать Украину.

Он воевал в рядах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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